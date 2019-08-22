Son Dakika Haberleri: Şırnak şehidi Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika Genel Haber

Şırnak şehidi Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin son yolculuğuna uğurlanıyor

49 dakika önce

Şırnak şehidi Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin son yolculuğuna uğurlanıyor -Şehidin üç yaşındaki kızını kucağına alarak törene katılan amca "Önce vatan, vatan sağolsun" Erzurum şehidine ağlıyorERZURUM - Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi...

Şırnak şehidi Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin son yolculuğuna uğurlanıyor

-Şehidin üç yaşındaki kızını kucağına alarak törene katılan amca "Önce vatan, vatan sağolsun"

Erzurum şehidine ağlıyor

ERZURUM - Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin memleketi Erzurum'da toprağa veriliyor.

Şırnak Silopi ilçe sınırları içerisinde bulunan Körseli köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun operasyonununda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin şehit oldu.

Dün gece yarısında Erzurum'a getirilen şehidin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Dumlu Şehitliğinde toprağa verilecek.

Şehidin üç yaşındaki kızını kucağına alarak törene katılan amca "Önce vatan, vatan sağolsun" dedi.

Şırnak, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı
Şehidin eşi Şehit Yanık'ı üniforma ile karşıladı Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı 27 Avrupa ülkesi içinde asgari ücret sıralamasında 22'nciyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:05:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak şehidi Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin son yolculuğuna uğurlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]