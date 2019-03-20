Son Dakika Haberleri: Şırnak Şehidinin Cenazesi Memleketine Getirildi

Şırnak Şehidinin Cenazesi Memleketine Getirildi

27 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yürütülen operasyonda, EYP patlaması sonucu şehit düşen askerin cenazesi memleketi, Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Şırnak Şehidinin Cenazesi Memleketine Getirildi, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yürütülen operasyonda, EYP patlaması sonucu şehit düşen askerin cenazesi memleketi, Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı Kösreli köyü Küçük Kinişir Tepe mevkisinde teröristlere karşı gerçekleştirilen operasyonda, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu sabah saat 05.30 sıralarında şehit oldu. Aslen Giresunlu olan ancak ailesi Ordu'nun Akyazı ilçesinde yaşayan, Bahittin ve Emine çiftinin 29 yaşındaki oğlu şehit Burçin Damcı'nın acı haberi, askeri yetkililerce aileye verildi.

Yaklaşık 2 yıl önce başladığı ilk görev yeri olan Şırnak'ta şehit düşen ve bekar olduğu bilgisine ulaşılan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın cenazesi, Ordu-Giresun Havalimanı'na askeri uçakla getirildi.

Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu ve Giresun milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Ba'er, belediye başkan ile adayları katıldı. Şehit Damcı, burada düzenlenen törenin ardından, Akyazı Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedilecek. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

Silopi, Şırnak, 3. Sayfa
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