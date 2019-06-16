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ŞIRNAK ŞEHİT TEĞMEN, TÜRKİYE'YE SELAM GÖNDERMİŞTİ

1 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Cehennem Deresi'ndeki operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'dan geriye, Gabar Dağı'nda nöbetteyken iftar sofrasında Türkiye'ye selam gönderdiği görüntüler kaldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Cehennem Deresi'ndeki operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'dan geriye, Gabar Dağı'nda nöbetteyken iftar sofrasında Türkiye'ye selam gönderdiği görüntüler kaldı. Meteler Jandarma Özel Harekat Taburu'nda görevli silah arkadaşlarıyla Gabar Dağı'nda nöbetteyken 1700 metre rakımlı Gotitepe'de açtıkları iftar sofrasının başında konuşan Jandarma Teğmen Şafak Evran, Ramazan kardeşliğimizin adı Şırnak. Bugün Şırnak'ta, Meteler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı olarak 1700 rakımlı Gotitepe, Gabar Dağı bölgesinde vatanımızın, milletimizin huzuru için azim ve kararlılıkla görevimizi yerine getiriyor, nöbet başında iftarımızı açıyoruz. Buradan sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, değerli ailelerimize, yüce Türk milletine selamlarımızı gönderiyoruz dedi. Şehit Jandarma Teğmen Evran ve arkadaşlarının yer aldığı video, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından 27 Mayıs'ta, Ülkemizin huzur ve güvenliği için, her şartta ve zorlukta mücadele eden kahraman @Jandarma'mızın, Şırnak Gabar Dağı'ndan tüm Türkiye'ye selamı var! #GönlümüzBirSoframızBir notuyla paylaşılmıştı.
ŞIRNAK ŞEHİT TEĞMEN, TÜRKİYE'YE SELAM GÖNDERMİŞTİ
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:25 Kaynak: DHA
Jandarma, Türkiye, Şırnak, Güncel
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