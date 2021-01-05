Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcu taşındı - Son Dakika

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcu taşındı

05.01.2021 09:42

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcuya hizmet verirken, 3 bin 200 civarında uçağın havalimanına iniş ve kalkış gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcuya hizmet verirken, 3 bin 200 civarında uçağın havalimanına iniş ve kalkış gerçekleştirdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının inişi ile 2013 yılının temmuz ayında hizmete açılan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını kullanan yolcu sayısı 2020'nin ilk 9 ayında 250 bini buldu. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı kış aylarında olumsuz hava koşullarında uçuş trafiğinin aksamaması, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak için hazırlıkların tamamladı. Bu kapsamda, havalimanında görevli itfaiye erleri olası olumsuzluklara anında müdahale etmek için zaman zaman tatbikat gerçekleştiriyor.

"KIŞ SEZONUNA HAZIRIZ"

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Abdurrahman Batur, kış hazırlıklarına eylül ayında başladıklarını belirterek, zafiyet oluşmaması için bütün ekibin yıllık güncelleme eğitimine tabi tutulduğunu söyledi. Yolcu konforu ve uçakların güvenli bir şekilde havalimanında hizmet almasını sağlamak için merkezde kesintisiz çalışma yürüttüklerinin altını çizen Batur, "2013 yılından buyana uçak ve yolcu trafiğimizde artışımız devam ediyor. 2018 yılında yaklaşık 3 bin uçak trafiğimiz oldu. 2019 yılında 3 bin 200 civarında, 2020 Kasım ayı sonuna kadar da 3 bin 200 civarında uçak trafiğimiz oldu. Yolcu trafiğinde ise 2018 yılında 420 bin yolcu taşındı. 2019 yılında ise 350 bin, bu yıl ise kasım ayı sonuna kadar pandemi süreci nedeniyle 250 bin yolcu taşıma kapasitemiz oldu. Pandemi nedeniyle yolcu taşımada biraz etkilendik. Havalimanımıza pandemi sertifikasyonu da aldık. Şimdi yolcularımız güvenli şekilde seyahat edebilir. Günlük uçuş trafiğimizde pandemiden önce 4-5 uçağımız vardı. Şu an ise 3 veya 4 uçak ile devam ediyoruz. Şırnak'ın sınıra yakın olmasından dolayı Iraklı vatandaşların buraya ilgisi çoğunluktadır. Havalimanı otoparkımız, ülkemiz ve hava trafiğini sağlayan firmalarımıza katkısı oluyor. Başka illere de seferlerin açılması için taleplerimiz var. Uçaklarımız yüzde 90 oranında doluluk oluyor. Başka havalimanlarımıza baktığımız zaman yüzde 70'lerde doluluk oranı kalıyor" dedi.

(Melih Yiğit - Abidin Yel/İHA)

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcu taşındı
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcu taşındı
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcu taşındı
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcu taşındı
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcu taşındı
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcu taşındı
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcu taşındı
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcu taşındı
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcu taşındı
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcu taşındı
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcu taşındı

Şerafettin Elçi Havalimanı, Şerafettin Elçi, Şırnak, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bu yılın ilk 9 ayında 250 bin yolcu taşındı - Son Dakika Ekonomi


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