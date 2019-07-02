Son Dakika Haberleri: ŞIRNAK Silopi'de '15 Temmuz' konferansı
Son Dakika Güncel Haber

ŞIRNAK Silopi'de '15 Temmuz' konferansı

1 saat önce

Silopi'de '15 Temmuz' konferansıŞırnak'ın Silopi ilçesinde, '15 Temmuz' konulu konferans düzenlendi.

Silopi'de '15 Temmuz' konferansı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, '15 Temmuz' konulu konferans düzenlendi.
Silopi Meslek Yükseokulu tarafından 15 Temmuz konulu konferans düzenlendi. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmet Emin Erkan, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan konferansta darbe girişiminde yaşananların anlatıldığı kısa film gösterimi yapıldı.
Konferansta konuşan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmet Emin Erkan, 15 Temmuz darbe girişiminin dış güçlerin de destek verdiğini ifade etti. Rektör Erkan, Bu darbe ve vesayet döneminin kapandığına inandığımız artık bu bitti bir daha olmaz dediğimiz anda musibet geldi. Dış güçler ve içerideki münafıkların ortaklaşa düzenlediği bir operasyondu. Türkiye'nin güçlenmesine ülkemizin belli bir yerlere gelmesine ve içerideki iç huzuru, barışı Kürt'üyle, Türk'üyle bir ümmet olmanın, millet olmanın önüne engel olmak için böyle bir şeyler yapıldı. Biz bunları şimdi idrak ediyoruz. Ama yine de ümmet olmak, millet olmak neymiş yine gösterdik dedi.
ŞIRNAK Silopi'de '15 Temmuz' konferansı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:55 Kaynak: DHA
Şırnak, Silopi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EPGİS Başkanı Aktaş: Petrol fiyatlarındaki artıştan eşel mobil sistemi bizi koruyacak Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:24:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ŞIRNAK Silopi'de '15 Temmuz' konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]