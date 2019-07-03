ŞIRNAK Silopi'de çıkan yangında 18 kişinin yaşadığı ev küle döndü
7 dakika önce
Silopi'de çıkan yangında 18 kişinin yaşadığı ev küle döndüŞırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 18 kişinin yaşadığı ev küle döndü.
Silopi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:33 Kaynak: DHA
'de çıkan yangında 18 kişinin yaşadığı ev küle döndü Şırnak
'ın Silopi ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 18 kişinin yaşadığı ev küle döndü.
Silopi ilçesine bağlı Bostancı Köyü'nde 18 kişilik Bölüş Ailesi'nin ikamet ettiği evin çatı katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede etkili olan yangın evin her yerini sardı. Yangının çıkmasıyla evde olan Bölüş ailesi fertleri kendi imkanlarıyla çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınırken, ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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