Şırnak Silopi'de Engellilere Ücretsiz Tıraş
40 dakika önce
Silopi'de engellilere ücretsiz tıraşŞırnak'ın Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce 'Engellilere uzanan sevgi makası' projesiyle 700 engelliye ücretsiz kuaförlük hizmeti verilecek.
Silopi
'de engellilere ücretsiz tıraş Şırnak
'ın Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce 'Engellilere uzanan sevgi makası' projesiyle 700 engelliye ücretsiz kuaförlük hizmeti verilecek.
Silopi Halk Eğitim Merkezi'nin 'Engellilere uzanan sevgi makası' projesi kapsamında 10 eğitmen ve 25 öğrenci tarafından engellilerin saç bakım ve tıraşı yapılıyor. Projeyle ilçe merkezi, belde ve köylerde bulunan 700 engelliye ulaşılması hedefleniyor. Eğitmenler, projeye ilçede bulunan rehabilitasyon merkezindeki kayıtlı engelli öğrencileri kuaföre getirmeleriyle başladı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen
, projeyle özel eğitime muhtaç erkek engellilerin tıraşlarını yapmak, kız öğrencilerinde saçlarının fönlendiğini ifade ederek, Özel eğitime muhtaç bireylerin sosyal hayat noktasında eksikliklerinin olduğunu görüyoruz. Bunu zenginleştirmek adına biz buradayız. Silopi Halk Eğitim Merkezi olarak burada bulunan ve köylerden gelen özel eğitime muhtaç bireylerimize bir katkıda bulunmak için bu etkinliği organize ettik. Amacımız buradaki bireylerin toplumsal hayata katkılarını ötekiyle buluşmasını sağlamak adına bir etkiliğe imza atmaktır. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde de biz bunu hayata geçirelim istedik dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:06 Kaynak: DHA
AİHM, Türkiye Aleyhine Yapılan Hendek Eylemleri Başvurularını Reddetti
İsim Benzerliği CHP Sancaktepe Adayının Başını Yaktı
Milyonların Maaş Zammı İçin Üç Adım Kaldı
Alkollü Gençten, Yaşlı Kadına Korkunç Sözler: Otobüs Kaza Yapsın da Öl!