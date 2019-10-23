Son Dakika Haberleri: Şırnak sınır kapısında ele geçirilen maymunlar yeni yuvalarında
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Şırnak sınır kapısında ele geçirilen maymunlar yeni yuvalarında

28 dakika önce

Sınır kapısında ele geçirilen maymunlar yeni yuvalarındaŞırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan araçta ele geçirilen 'örümcek' cinsi 2 maymun, Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderildi.

Sınır kapısında ele geçirilen maymunlar yeni yuvalarında

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan araçta ele geçirilen 'örümcek' cinsi 2 maymun, Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderildi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta arama yapıldı. Aramalarda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'örümcek' cinsi 2 maymun ele geçirildi. Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde koruma altına alınan maymunlar, bu sabah Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderildi.

Şırnak sınır kapısında ele geçirilen maymunlar yeni yuvalarında

Gaziantep, Türkiye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:04 Kaynak: DHA
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