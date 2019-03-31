Şırnak Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 81Açılan Sandık Oranı : % 68,07Kullanılan Oy : 21.968Geçerli Oy : 21.426Katılım Oranı : % 57,1PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 61,9713.278HDPHİŞAR OSAL% 34,627.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|119
|Toplam Seçmen
| :
|38.476
|Açılan Sandık
| :
|81
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 68,07
|Kullanılan Oy
| :
|21.968
|Geçerli Oy
| :
|21.426
|Katılım Oranı
| :
|% 57,1
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YARKA
|% 61,97
|13.278
|HDP
|HİŞAR OSAL
|% 34,62
|7.418
|CHP
|OSMAN CAN
|% 1,57
|336
|DİĞER
|% 0,93
|200
|SAADET PARTİSİ
|ORHAN ÜRÜN
|% 0,63
|135
|DSP
|ALTAY KIRIMLI
|% 0,12
|25
|TKP
|SEHER DEMİROĞLU
|% 0,11
|24
|BTP
|EMEL VURMAZ
|% 0,05
|10
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BEYTÜŞŞEBAP
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 56,25
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HABİP AŞAN
|% 53,26
|1.493
|HDP
|CAHİT ÖZKAN
|% 28,43
|797
|DİĞER
|% 15,48
|434
|CHP
|ZAHİT AYKUT
|% 2,21
|62
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH ENES AKMAN
|% 0,61
|17
CİZRE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 14,21
|Katılım Oranı
| :
|% 75,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|MEHMET ZIRIĞ
|% 70,78
|4.921
|AK PARTİ
|EŞRAF MÜJDE
|% 21,86
|1.520
|CHP
|RIDVAN ÇİÇEK
|% 2,79
|194
|DİĞER
|% 1,94
|135
|NECAT ÖZKALAY
|NECAT ÖZKALAY
|% 1,73
|120
|BBP
|HACİ GÜNEŞ
|% 0,37
|26
|BTP
|ZUHAL ÖZKAR
|% 0,29
|20
|SAADET PARTİSİ
|FEYYAZ BOZKURT
|% 0,24
|17
GÜÇLÜKONAK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 78,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAHATTİN AKTUĞ
|% 65,45
|1.474
|HDP
|MEHMET EMİN KILIÇ
|% 32,59
|734
|MHP
|YASEMİN NAS
|% 1,38
|31
|SAADET PARTİSİ
|UĞUR GÜZEL
|% 0,27
|6
|BBP
|MEHMET VELİ BATMAZ
|% 0,22
|5
|BTP
|ABDURRAHMAN KAZIK
|% 0,09
|2
İDİL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 58
|Katılım Oranı
| :
|% 72,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|SONGÜL ERDEN
|% 71,58
|4.624
|AK PARTİ
|İSMAİL GENÇ
|% 17,88
|1.155
|MHP
|MEHMET ALİ DAĞ
|% 6,55
|423
|CHP
|FİKRET AĞIRMAN
|% 2,07
|134
|DİĞER
|% 0,91
|59
|SAADET PARTİSİ
|YASİN BAKIR
|% 0,62
|40
|BBP
|HALİL ÇAVCI
|% 0,39
|25
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 68,07
|Katılım Oranı
| :
|% 83,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YARKA
|% 61,97
|13.278
|HDP
|HİŞAR OSAL
|% 34,62
|7.418
|CHP
|OSMAN CAN
|% 1,57
|336
|DİĞER
|% 0,93
|200
|SAADET PARTİSİ
|ORHAN ÜRÜN
|% 0,63
|135
|DSP
|ALTAY KIRIMLI
|% 0,12
|25
|TKP
|SEHER DEMİROĞLU
|% 0,11
|24
|BTP
|EMEL VURMAZ
|% 0,05
|10
SİLOPİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 56,25
|Katılım Oranı
| :
|% 86,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|ADALET FİDAN
|% 66,61
|16.116
|AK PARTİ
|İBRAHİM TAYŞUN
|% 20,01
|4.842
|DİĞER
|% 6,43
|1.556
|MHP
|DOĞAN ÖKTEN
|% 5,91
|1.430
|SAADET PARTİSİ
|ENES YILMAZ
|% 0,66
|160
|BBP
|MEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU
|% 0,26
|63
|BTP
|MUSTAFA ŞENER
|% 0,12
|28
ULUDERE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 37,5
|Katılım Oranı
| :
|% 83,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAİT ÜREK
|% 57,26
|1.124
|HDP
|SELEHATTİN ÜRÜN
|% 36,27
|712
|CHP
|SALİH TANIK
|% 5,86
|115
|DİĞER
|% 0,46
|9
|SAADET PARTİSİ
|MÜCAHİT SARIMSAKCI
|% 0,15
|3
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA
Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum
Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı
CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor