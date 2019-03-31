Son Dakika Haberleri: Şırnak Son

Şırnak Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 81Açılan Sandık Oranı : % 68,07Kullanılan Oy : 21.968Geçerli Oy : 21.426Katılım Oranı : % 57,1PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 61,9713.278HDPHİŞAR OSAL% 34,627.

Şırnak Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 119
Toplam Seçmen : 38.476
Açılan Sandık : 81
Açılan Sandık Oranı : % 68,07
Kullanılan Oy : 21.968
Geçerli Oy : 21.426
Katılım Oranı : % 57,1


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 61,9713.278
HDPHİŞAR OSAL% 34,627.418
CHPOSMAN CAN% 1,57336
DİĞER% 0,93200
SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,63135
DSPALTAY KIRIMLI% 0,1225
TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1124
BTPEMEL VURMAZ% 0,0510
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 56,25
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHABİP AŞAN% 53,261.493
HDPCAHİT ÖZKAN% 28,43797
DİĞER% 15,48434
CHPZAHİT AYKUT% 2,2162
SAADET PARTİSİABDULLAH ENES AKMAN% 0,6117
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 14,21
Katılım Oranı : % 75,11


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET ZIRIĞ% 70,784.921
AK PARTİEŞRAF MÜJDE% 21,861.520
CHPRIDVAN ÇİÇEK% 2,79194
DİĞER% 1,94135
NECAT ÖZKALAYNECAT ÖZKALAY% 1,73120
BBPHACİ GÜNEŞ% 0,3726
BTPZUHAL ÖZKAR% 0,2920
SAADET PARTİSİFEYYAZ BOZKURT% 0,2417
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHATTİN AKTUĞ% 65,451.474
HDPMEHMET EMİN KILIÇ% 32,59734
MHPYASEMİN NAS% 1,3831
SAADET PARTİSİUĞUR GÜZEL% 0,276
BBPMEHMET VELİ BATMAZ% 0,225
BTPABDURRAHMAN KAZIK% 0,092
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 58
Katılım Oranı : % 72,61


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPSONGÜL ERDEN% 71,584.624
AK PARTİİSMAİL GENÇ% 17,881.155
MHPMEHMET ALİ DAĞ% 6,55423
CHPFİKRET AĞIRMAN% 2,07134
DİĞER% 0,9159
SAADET PARTİSİYASİN BAKIR% 0,6240
BBPHALİL ÇAVCI% 0,3925
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 68,07
Katılım Oranı : % 83,26


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 61,9713.278
HDPHİŞAR OSAL% 34,627.418
CHPOSMAN CAN% 1,57336
DİĞER% 0,93200
SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,63135
DSPALTAY KIRIMLI% 0,1225
TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1124
BTPEMEL VURMAZ% 0,0510
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 56,25
Katılım Oranı : % 86,35


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADALET FİDAN% 66,6116.116
AK PARTİİBRAHİM TAYŞUN% 20,014.842
DİĞER% 6,431.556
MHPDOĞAN ÖKTEN% 5,911.430
SAADET PARTİSİENES YILMAZ% 0,66160
BBPMEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU% 0,2663
BTPMUSTAFA ŞENER% 0,1228
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 37,5
Katılım Oranı : % 83,01


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAİT ÜREK% 57,261.124
HDPSELEHATTİN ÜRÜN% 36,27712
CHPSALİH TANIK% 5,86115
DİĞER% 0,469
SAADET PARTİSİMÜCAHİT SARIMSAKCI% 0,153

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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