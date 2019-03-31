Son Dakika Haberleri: Şırnak Son

Şırnak Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 84Açılan Sandık Oranı : % 70,59Kullanılan Oy : 22.876Geçerli Oy : 22.307Katılım Oranı : % 83,68PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 61,3313.681HDPHİŞAR OSAL% 35,337.

Şırnak Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 119
Toplam Seçmen : 38.476
Açılan Sandık : 84
Açılan Sandık Oranı : % 70,59
Kullanılan Oy : 22.876
Geçerli Oy : 22.307
Katılım Oranı : % 83,68


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 61,3313.681
HDPHİŞAR OSAL% 35,337.882
CHPOSMAN CAN% 1,5335
DİĞER% 0,93207
SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,62138
TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1227
DSPALTAY KIRIMLI% 0,1226
BTPEMEL VURMAZ% 0,0511
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 68,75
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHABİP AŞAN% 51,921.649
HDPCAHİT ÖZKAN% 29,85948
DİĞER% 15,46491
CHPZAHİT AYKUT% 2,270
SAADET PARTİSİABDULLAH ENES AKMAN% 0,5718
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 24,37
Katılım Oranı : % 66,99


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET ZIRIĞ% 72,517.769
AK PARTİEŞRAF MÜJDE% 21,512.305
CHPRIDVAN ÇİÇEK% 2,29245
DİĞER% 1,81194
NECAT ÖZKALAYNECAT ÖZKALAY% 1,19128
BBPHACİ GÜNEŞ% 0,2931
SAADET PARTİSİFEYYAZ BOZKURT% 0,2122
BTPZUHAL ÖZKAR% 0,1920
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHATTİN AKTUĞ% 65,51.475
HDPMEHMET EMİN KILIÇ% 32,59734
MHPYASEMİN NAS% 1,3330
SAADET PARTİSİUĞUR GÜZEL% 0,276
BBPMEHMET VELİ BATMAZ% 0,225
BTPABDURRAHMAN KAZIK% 0,092
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 62
Katılım Oranı : % 72,5


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPSONGÜL ERDEN% 72,185.006
AK PARTİİSMAİL GENÇ% 17,561.218
MHPMEHMET ALİ DAĞ% 6,39443
CHPFİKRET AĞIRMAN% 2,06143
DİĞER% 0,8559
SAADET PARTİSİYASİN BAKIR% 0,5840
BBPHALİL ÇAVCI% 0,3726
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 61,25
Katılım Oranı : % 85,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADALET FİDAN% 67,2617.650
AK PARTİİBRAHİM TAYŞUN% 19,865.212
DİĞER% 5,931.556
MHPDOĞAN ÖKTEN% 5,891.545
SAADET PARTİSİENES YILMAZ% 0,69181
BBPMEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU% 0,2565
BTPMUSTAFA ŞENER% 0,1232
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 37,5
Katılım Oranı : % 83,01


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAİT ÜREK% 57,261.124
HDPSELEHATTİN ÜRÜN% 36,27712
CHPSALİH TANIK% 5,86115
DİĞER% 0,469
SAADET PARTİSİMÜCAHİT SARIMSAKCI% 0,153

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA

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