Son Dakika Haberleri: Şırnak Son

Şırnak Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 86Açılan Sandık Oranı : % 72,27Kullanılan Oy : 23.478Geçerli Oy : 22.888Katılım Oranı : % 83,84PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 61,4614.067HDPHİŞAR OSAL% 35,098.

Şırnak Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 119
Toplam Seçmen : 38.476
Açılan Sandık : 86
Açılan Sandık Oranı : % 72,27
Kullanılan Oy : 23.478
Geçerli Oy : 22.888
Katılım Oranı : % 83,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 61,4614.067
HDPHİŞAR OSAL% 35,098.031
CHPOSMAN CAN% 1,5343
DİĞER% 1,03236
SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,62141
TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1329
DSPALTAY KIRIMLI% 0,1228
BTPEMEL VURMAZ% 0,0613
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHABİP AŞAN% 54,351.910
HDPCAHİT ÖZKAN% 27,75975
DİĞER% 14,8520
CHPZAHİT AYKUT% 2,5991
SAADET PARTİSİABDULLAH ENES AKMAN% 0,5118
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 25,38
Katılım Oranı : % 67,44


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET ZIRIĞ% 72,798.163
AK PARTİEŞRAF MÜJDE% 21,242.382
CHPRIDVAN ÇİÇEK% 2,36265
DİĞER% 1,73194
NECAT ÖZKALAYNECAT ÖZKALAY% 1,19133
BBPHACİ GÜNEŞ% 0,2933
SAADET PARTİSİFEYYAZ BOZKURT% 0,2124
BTPZUHAL ÖZKAR% 0,1820
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHATTİN AKTUĞ% 65,51.475
HDPMEHMET EMİN KILIÇ% 32,59734
MHPYASEMİN NAS% 1,3330
SAADET PARTİSİUĞUR GÜZEL% 0,276
BBPMEHMET VELİ BATMAZ% 0,225
BTPABDURRAHMAN KAZIK% 0,092
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 66
Katılım Oranı : % 72,71


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPSONGÜL ERDEN% 72,155.305
AK PARTİİSMAİL GENÇ% 17,481.285
MHPMEHMET ALİ DAĞ% 6,53480
CHPFİKRET AĞIRMAN% 2,11155
DİĞER% 0,859
SAADET PARTİSİYASİN BAKIR% 0,5742
BBPHALİL ÇAVCI% 0,3727
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 63,75
Katılım Oranı : % 85,24


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADALET FİDAN% 67,3918.315
AK PARTİİBRAHİM TAYŞUN% 19,825.387
MHPDOĞAN ÖKTEN% 6,011.634
DİĞER% 5,731.557
SAADET PARTİSİENES YILMAZ% 0,67182
BBPMEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU% 0,2568
BTPMUSTAFA ŞENER% 0,1336
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 37,5
Katılım Oranı : % 83,01


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAİT ÜREK% 57,261.124
HDPSELEHATTİN ÜRÜN% 36,27712
CHPSALİH TANIK% 5,86115
DİĞER% 0,469
SAADET PARTİSİMÜCAHİT SARIMSAKCI% 0,153

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:00:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]