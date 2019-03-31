Son Dakika Haberleri: Şırnak Son

Şırnak Son

53 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 88Açılan Sandık Oranı : % 73,95Kullanılan Oy : 24.061Geçerli Oy : 23.444Katılım Oranı : % 83,95PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 61,7314.472HDPHİŞAR OSAL% 34,828.

Şırnak Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 119
Toplam Seçmen : 38.476
Açılan Sandık : 88
Açılan Sandık Oranı : % 73,95
Kullanılan Oy : 24.061
Geçerli Oy : 23.444
Katılım Oranı : % 83,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 61,7314.472
HDPHİŞAR OSAL% 34,828.164
CHPOSMAN CAN% 1,52357
DİĞER% 0,99232
SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,63147
TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1330
DSPALTAY KIRIMLI% 0,1228
BTPEMEL VURMAZ% 0,0614
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHABİP AŞAN% 50,362.105
HDPCAHİT ÖZKAN% 31,341.310
DİĞER% 15,38643
CHPZAHİT AYKUT% 2,42101
SAADET PARTİSİABDULLAH ENES AKMAN% 0,521
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 25,89
Katılım Oranı : % 67,66


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET ZIRIĞ% 72,498.307
AK PARTİEŞRAF MÜJDE% 21,482.462
CHPRIDVAN ÇİÇEK% 2,39274
DİĞER% 1,69194
NECAT ÖZKALAYNECAT ÖZKALAY% 1,27146
BBPHACİ GÜNEŞ% 0,2933
SAADET PARTİSİFEYYAZ BOZKURT% 0,2124
BTPZUHAL ÖZKAR% 0,1720
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,12


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHATTİN AKTUĞ% 67,111.632
HDPMEHMET EMİN KILIÇ% 30,67746
MHPYASEMİN NAS% 1,5237
SAADET PARTİSİUĞUR GÜZEL% 0,338
BBPMEHMET VELİ BATMAZ% 0,297
BTPABDURRAHMAN KAZIK% 0,082
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 72
Katılım Oranı : % 72,77


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPSONGÜL ERDEN% 71,995.779
AK PARTİİSMAİL GENÇ% 17,451.401
MHPMEHMET ALİ DAĞ% 6,73540
CHPFİKRET AĞIRMAN% 2,18175
DİĞER% 0,7359
SAADET PARTİSİYASİN BAKIR% 0,5544
BBPHALİL ÇAVCI% 0,3730
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 68,12
Katılım Oranı : % 84,88


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADALET FİDAN% 68,4219.762
AK PARTİİBRAHİM TAYŞUN% 19,665.679
MHPDOĞAN ÖKTEN% 5,751.661
DİĞER% 5,081.466
SAADET PARTİSİENES YILMAZ% 0,67194
BBPMEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU% 0,2779
BTPMUSTAFA ŞENER% 0,1543
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 37,5
Katılım Oranı : % 83,01


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAİT ÜREK% 57,261.124
HDPSELEHATTİN ÜRÜN% 36,27712
CHPSALİH TANIK% 5,86115
DİĞER% 0,469
SAADET PARTİSİMÜCAHİT SARIMSAKCI% 0,153

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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