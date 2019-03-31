Şırnak Son

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MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 88Açılan Sandık Oranı : % 73,95Kullanılan Oy : 24.061Geçerli Oy : 23.444Katılım Oranı : % 83,95PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 61,7314.472HDPHİŞAR OSAL% 34,828.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|119
|Toplam Seçmen
| :
|38.476
|Açılan Sandık
| :
|88
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 73,95
|Kullanılan Oy
| :
|24.061
|Geçerli Oy
| :
|23.444
|Katılım Oranı
| :
|% 83,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YARKA
|% 61,73
|14.472
|HDP
|HİŞAR OSAL
|% 34,82
|8.164
|CHP
|OSMAN CAN
|% 1,52
|357
|DİĞER
|% 0,99
|232
|SAADET PARTİSİ
|ORHAN ÜRÜN
|% 0,63
|147
|TKP
|SEHER DEMİROĞLU
|% 0,13
|30
|DSP
|ALTAY KIRIMLI
|% 0,12
|28
|BTP
|EMEL VURMAZ
|% 0,06
|14
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BEYTÜŞŞEBAP
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 87,5
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HABİP AŞAN
|% 50,36
|2.105
|HDP
|CAHİT ÖZKAN
|% 31,34
|1.310
|DİĞER
|% 15,38
|643
|CHP
|ZAHİT AYKUT
|% 2,42
|101
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH ENES AKMAN
|% 0,5
|21
CİZRE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 25,89
|Katılım Oranı
| :
|% 67,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|MEHMET ZIRIĞ
|% 72,49
|8.307
|AK PARTİ
|EŞRAF MÜJDE
|% 21,48
|2.462
|CHP
|RIDVAN ÇİÇEK
|% 2,39
|274
|DİĞER
|% 1,69
|194
|NECAT ÖZKALAY
|NECAT ÖZKALAY
|% 1,27
|146
|BBP
|HACİ GÜNEŞ
|% 0,29
|33
|SAADET PARTİSİ
|FEYYAZ BOZKURT
|% 0,21
|24
|BTP
|ZUHAL ÖZKAR
|% 0,17
|20
GÜÇLÜKONAK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAHATTİN AKTUĞ
|% 67,11
|1.632
|HDP
|MEHMET EMİN KILIÇ
|% 30,67
|746
|MHP
|YASEMİN NAS
|% 1,52
|37
|SAADET PARTİSİ
|UĞUR GÜZEL
|% 0,33
|8
|BBP
|MEHMET VELİ BATMAZ
|% 0,29
|7
|BTP
|ABDURRAHMAN KAZIK
|% 0,08
|2
İDİL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 72
|Katılım Oranı
| :
|% 72,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|SONGÜL ERDEN
|% 71,99
|5.779
|AK PARTİ
|İSMAİL GENÇ
|% 17,45
|1.401
|MHP
|MEHMET ALİ DAĞ
|% 6,73
|540
|CHP
|FİKRET AĞIRMAN
|% 2,18
|175
|DİĞER
|% 0,73
|59
|SAADET PARTİSİ
|YASİN BAKIR
|% 0,55
|44
|BBP
|HALİL ÇAVCI
|% 0,37
|30
SİLOPİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 68,12
|Katılım Oranı
| :
|% 84,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|ADALET FİDAN
|% 68,42
|19.762
|AK PARTİ
|İBRAHİM TAYŞUN
|% 19,66
|5.679
|MHP
|DOĞAN ÖKTEN
|% 5,75
|1.661
|DİĞER
|% 5,08
|1.466
|SAADET PARTİSİ
|ENES YILMAZ
|% 0,67
|194
|BBP
|MEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU
|% 0,27
|79
|BTP
|MUSTAFA ŞENER
|% 0,15
|43
ULUDERE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 37,5
|Katılım Oranı
| :
|% 83,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAİT ÜREK
|% 57,26
|1.124
|HDP
|SELEHATTİN ÜRÜN
|% 36,27
|712
|CHP
|SALİH TANIK
|% 5,86
|115
|DİĞER
|% 0,46
|9
|SAADET PARTİSİ
|MÜCAHİT SARIMSAKCI
|% 0,15
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA
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