Son Dakika Haberleri: Şırnak Son

Şırnak Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 91Açılan Sandık Oranı : % 76,47Kullanılan Oy : 24.936Geçerli Oy : 24.319Katılım Oranı : % 83,99PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 61,9215.059HDPHİŞAR OSAL% 34,768.

Şırnak Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 119
Toplam Seçmen : 38.476
Açılan Sandık : 91
Açılan Sandık Oranı : % 76,47
Kullanılan Oy : 24.936
Geçerli Oy : 24.319
Katılım Oranı : % 83,99


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 61,9215.059
HDPHİŞAR OSAL% 34,768.453
CHPOSMAN CAN% 1,54374
DİĞER% 0,85207
SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,61149
TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1331
DSPALTAY KIRIMLI% 0,1230
BTPEMEL VURMAZ% 0,0716
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHABİP AŞAN% 50,362.105
HDPCAHİT ÖZKAN% 31,341.310
DİĞER% 15,38643
CHPZAHİT AYKUT% 2,42101
SAADET PARTİSİABDULLAH ENES AKMAN% 0,521
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 28,93
Katılım Oranı : % 67,87


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET ZIRIĞ% 71,879.225
AK PARTİEŞRAF MÜJDE% 21,932.815
CHPRIDVAN ÇİÇEK% 2,55327
DİĞER% 1,51194
NECAT ÖZKALAYNECAT ÖZKALAY% 1,41181
BBPHACİ GÜNEŞ% 0,3140
SAADET PARTİSİFEYYAZ BOZKURT% 0,2532
BTPZUHAL ÖZKAR% 0,1722
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,12


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHATTİN AKTUĞ% 67,111.632
HDPMEHMET EMİN KILIÇ% 30,67746
MHPYASEMİN NAS% 1,5237
SAADET PARTİSİUĞUR GÜZEL% 0,338
BBPMEHMET VELİ BATMAZ% 0,297
BTPABDURRAHMAN KAZIK% 0,082
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 76
Katılım Oranı : % 72,8


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPSONGÜL ERDEN% 726.075
AK PARTİİSMAİL GENÇ% 17,471.474
MHPMEHMET ALİ DAĞ% 6,68564
CHPFİKRET AĞIRMAN% 2,19185
DİĞER% 0,759
SAADET PARTİSİYASİN BAKIR% 0,5647
BBPHALİL ÇAVCI% 0,3933
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 70,62
Katılım Oranı : % 84,88


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADALET FİDAN% 68,8420.601
AK PARTİİBRAHİM TAYŞUN% 19,565.853
MHPDOĞAN ÖKTEN% 5,631.684
DİĞER% 4,91.466
SAADET PARTİSİENES YILMAZ% 0,66198
BBPMEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU% 0,2780
BTPMUSTAFA ŞENER% 0,1544
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 37,5
Katılım Oranı : % 83,01


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAİT ÜREK% 57,261.124
HDPSELEHATTİN ÜRÜN% 36,27712
CHPSALİH TANIK% 5,86115
DİĞER% 0,469
SAADET PARTİSİMÜCAHİT SARIMSAKCI% 0,153

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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