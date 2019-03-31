Son Dakika Haberleri: Şırnak Son

Şırnak Son

3 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 93Açılan Sandık Oranı : % 78,15Kullanılan Oy : 25.562Geçerli Oy : 24.881Katılım Oranı : % 84,36PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 61,8515.388HDPHİŞAR OSAL% 34,768.

Şırnak Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 119
Toplam Seçmen : 38.476
Açılan Sandık : 93
Açılan Sandık Oranı : % 78,15
Kullanılan Oy : 25.562
Geçerli Oy : 24.881
Katılım Oranı : % 84,36


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 61,8515.388
HDPHİŞAR OSAL% 34,768.649
CHPOSMAN CAN% 1,56389
DİĞER% 0,84209
SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,65161
TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1333
DSPALTAY KIRIMLI% 0,1332
BTPEMEL VURMAZ% 0,0820
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHABİP AŞAN% 48,622.307
HDPCAHİT ÖZKAN% 32,351.535
DİĞER% 16,23770
CHPZAHİT AYKUT% 2,32110
SAADET PARTİSİABDULLAH ENES AKMAN% 0,4823
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 31,98
Katılım Oranı : % 68,34


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET ZIRIĞ% 71,7510.173
AK PARTİEŞRAF MÜJDE% 223.119
CHPRIDVAN ÇİÇEK% 2,67379
DİĞER% 1,54218
NECAT ÖZKALAYNECAT ÖZKALAY% 1,26178
BBPHACİ GÜNEŞ% 0,3651
SAADET PARTİSİFEYYAZ BOZKURT% 0,2839
BTPZUHAL ÖZKAR% 0,1622
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,12


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHATTİN AKTUĞ% 67,111.632
HDPMEHMET EMİN KILIÇ% 30,67746
MHPYASEMİN NAS% 1,5237
SAADET PARTİSİUĞUR GÜZEL% 0,338
BBPMEHMET VELİ BATMAZ% 0,297
BTPABDURRAHMAN KAZIK% 0,082
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 82
Katılım Oranı : % 72,9


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPSONGÜL ERDEN% 72,416.610
AK PARTİİSMAİL GENÇ% 17,211.571
MHPMEHMET ALİ DAĞ% 6,61603
CHPFİKRET AĞIRMAN% 2,23204
DİĞER% 0,6559
SAADET PARTİSİYASİN BAKIR% 0,5449
BBPHALİL ÇAVCI% 0,3633
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 74,38
Katılım Oranı : % 84,63


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADALET FİDAN% 69,4221.825
AK PARTİİBRAHİM TAYŞUN% 19,366.086
MHPDOĞAN ÖKTEN% 5,661.778
DİĞER% 4,511.419
SAADET PARTİSİENES YILMAZ% 0,65205
BBPMEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU% 0,2580
BTPMUSTAFA ŞENER% 0,1547
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 37,5
Katılım Oranı : % 83,01


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAİT ÜREK% 57,261.124
HDPSELEHATTİN ÜRÜN% 36,27712
CHPSALİH TANIK% 5,86115
DİĞER% 0,469
SAADET PARTİSİMÜCAHİT SARIMSAKCI% 0,153

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA

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