Son Dakika Haberleri: Şırnak Son

Şırnak Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 94Açılan Sandık Oranı : % 78,99Kullanılan Oy : 25.813Geçerli Oy : 25.132Katılım Oranı : % 84,42PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 61,9415.566HDPHİŞAR OSAL% 34,688.

Şırnak Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 119
Toplam Seçmen : 38.476
Açılan Sandık : 94
Açılan Sandık Oranı : % 78,99
Kullanılan Oy : 25.813
Geçerli Oy : 25.132
Katılım Oranı : % 84,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 61,9415.566
HDPHİŞAR OSAL% 34,688.716
CHPOSMAN CAN% 1,54388
DİĞER% 0,84210
SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,65164
TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1435
DSPALTAY KIRIMLI% 0,1332
BTPEMEL VURMAZ% 0,0821
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHABİP AŞAN% 48,622.307
HDPCAHİT ÖZKAN% 32,351.535
DİĞER% 16,23770
CHPZAHİT AYKUT% 2,32110
SAADET PARTİSİABDULLAH ENES AKMAN% 0,4823
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 36,55
Katılım Oranı : % 69,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET ZIRIĞ% 71,4311.626
AK PARTİEŞRAF MÜJDE% 22,223.616
CHPRIDVAN ÇİÇEK% 2,97483
NECAT ÖZKALAYNECAT ÖZKALAY% 1,29210
DİĞER% 1,24202
BBPHACİ GÜNEŞ% 0,4472
SAADET PARTİSİFEYYAZ BOZKURT% 0,2643
BTPZUHAL ÖZKAR% 0,1525
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,12


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHATTİN AKTUĞ% 67,111.632
HDPMEHMET EMİN KILIÇ% 30,67746
MHPYASEMİN NAS% 1,5237
SAADET PARTİSİUĞUR GÜZEL% 0,338
BBPMEHMET VELİ BATMAZ% 0,297
BTPABDURRAHMAN KAZIK% 0,082
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 88
Katılım Oranı : % 72,83


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPSONGÜL ERDEN% 72,747.131
AK PARTİİSMAİL GENÇ% 16,981.665
MHPMEHMET ALİ DAĞ% 6,6647
CHPFİKRET AĞIRMAN% 2,19215
DİĞER% 0,659
SAADET PARTİSİYASİN BAKIR% 0,5251
BBPHALİL ÇAVCI% 0,3635
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 76,25
Katılım Oranı : % 84,49


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADALET FİDAN% 69,1822.277
AK PARTİİBRAHİM TAYŞUN% 19,516.281
MHPDOĞAN ÖKTEN% 5,761.855
DİĞER% 4,461.435
SAADET PARTİSİENES YILMAZ% 0,67216
BBPMEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU% 0,2685
BTPMUSTAFA ŞENER% 0,1651
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 37,5
Katılım Oranı : % 83,01


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAİT ÜREK% 57,261.124
HDPSELEHATTİN ÜRÜN% 36,27712
CHPSALİH TANIK% 5,86115
DİĞER% 0,469
SAADET PARTİSİMÜCAHİT SARIMSAKCI% 0,153

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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