Şırnak Son

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2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 96Açılan Sandık Oranı : % 80,67Kullanılan Oy : 26.468Geçerli Oy : 25.745Katılım Oranı : % 84,67PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 62,1716.005HDPHİŞAR OSAL% 34,428.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|119
|Toplam Seçmen
| :
|38.476
|Açılan Sandık
| :
|96
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 80,67
|Kullanılan Oy
| :
|26.468
|Geçerli Oy
| :
|25.745
|Katılım Oranı
| :
|% 84,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YARKA
|% 62,17
|16.005
|HDP
|HİŞAR OSAL
|% 34,42
|8.862
|CHP
|OSMAN CAN
|% 1,57
|404
|DİĞER
|% 0,82
|210
|SAADET PARTİSİ
|ORHAN ÜRÜN
|% 0,66
|171
|TKP
|SEHER DEMİROĞLU
|% 0,14
|36
|DSP
|ALTAY KIRIMLI
|% 0,13
|33
|BTP
|EMEL VURMAZ
|% 0,09
|24
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BEYTÜŞŞEBAP
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HABİP AŞAN
|% 48,64
|2.307
|HDP
|CAHİT ÖZKAN
|% 32,36
|1.535
|DİĞER
|% 16,19
|768
|CHP
|ZAHİT AYKUT
|% 2,32
|110
|SAADET PARTİSİ
|ABDULLAH ENES AKMAN
|% 0,48
|23
CİZRE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 39,09
|Katılım Oranı
| :
|% 69,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|MEHMET ZIRIĞ
|% 71,43
|12.518
|AK PARTİ
|EŞRAF MÜJDE
|% 22,2
|3.890
|CHP
|RIDVAN ÇİÇEK
|% 3,02
|529
|DİĞER
|% 1,26
|220
|NECAT ÖZKALAY
|NECAT ÖZKALAY
|% 1,24
|218
|BBP
|HACİ GÜNEŞ
|% 0,46
|81
|SAADET PARTİSİ
|FEYYAZ BOZKURT
|% 0,25
|43
|BTP
|ZUHAL ÖZKAR
|% 0,15
|27
GÜÇLÜKONAK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAHATTİN AKTUĞ
|% 67,11
|1.632
|HDP
|MEHMET EMİN KILIÇ
|% 30,67
|746
|MHP
|YASEMİN NAS
|% 1,52
|37
|SAADET PARTİSİ
|UĞUR GÜZEL
|% 0,33
|8
|BBP
|MEHMET VELİ BATMAZ
|% 0,29
|7
|BTP
|ABDURRAHMAN KAZIK
|% 0,08
|2
İDİL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90
|Katılım Oranı
| :
|% 72,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|SONGÜL ERDEN
|% 72,94
|7.302
|AK PARTİ
|İSMAİL GENÇ
|% 16,95
|1.697
|MHP
|MEHMET ALİ DAĞ
|% 6,51
|652
|CHP
|FİKRET AĞIRMAN
|% 2,15
|215
|DİĞER
|% 0,59
|59
|SAADET PARTİSİ
|YASİN BAKIR
|% 0,51
|51
|BBP
|HALİL ÇAVCI
|% 0,35
|35
SİLOPİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 78,75
|Katılım Oranı
| :
|% 84,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|ADALET FİDAN
|% 69,1
|23.047
|AK PARTİ
|İBRAHİM TAYŞUN
|% 19,6
|6.538
|MHP
|DOĞAN ÖKTEN
|% 5,71
|1.903
|DİĞER
|% 4,5
|1.500
|SAADET PARTİSİ
|ENES YILMAZ
|% 0,67
|223
|BBP
|MEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU
|% 0,27
|89
|BTP
|MUSTAFA ŞENER
|% 0,16
|52
ULUDERE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 41,67
|Katılım Oranı
| :
|% 82,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAİT ÜREK
|% 57,33
|1.275
|HDP
|SELEHATTİN ÜRÜN
|% 35,61
|792
|CHP
|SALİH TANIK
|% 6,52
|145
|DİĞER
|% 0,4
|9
|SAADET PARTİSİ
|MÜCAHİT SARIMSAKCI
|% 0,13
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: AA
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