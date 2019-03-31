Son Dakika Haberleri: Şırnak Son

Şırnak Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 96Açılan Sandık Oranı : % 80,67Kullanılan Oy : 26.468Geçerli Oy : 25.745Katılım Oranı : % 84,67PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 62,1716.005HDPHİŞAR OSAL% 34,428.

Şırnak Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 119
Toplam Seçmen : 38.476
Açılan Sandık : 96
Açılan Sandık Oranı : % 80,67
Kullanılan Oy : 26.468
Geçerli Oy : 25.745
Katılım Oranı : % 84,67


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 62,1716.005
HDPHİŞAR OSAL% 34,428.862
CHPOSMAN CAN% 1,57404
DİĞER% 0,82210
SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,66171
TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1436
DSPALTAY KIRIMLI% 0,1333
BTPEMEL VURMAZ% 0,0924
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHABİP AŞAN% 48,642.307
HDPCAHİT ÖZKAN% 32,361.535
DİĞER% 16,19768
CHPZAHİT AYKUT% 2,32110
SAADET PARTİSİABDULLAH ENES AKMAN% 0,4823
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 39,09
Katılım Oranı : % 69,68


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET ZIRIĞ% 71,4312.518
AK PARTİEŞRAF MÜJDE% 22,23.890
CHPRIDVAN ÇİÇEK% 3,02529
DİĞER% 1,26220
NECAT ÖZKALAYNECAT ÖZKALAY% 1,24218
BBPHACİ GÜNEŞ% 0,4681
SAADET PARTİSİFEYYAZ BOZKURT% 0,2543
BTPZUHAL ÖZKAR% 0,1527
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,12


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHATTİN AKTUĞ% 67,111.632
HDPMEHMET EMİN KILIÇ% 30,67746
MHPYASEMİN NAS% 1,5237
SAADET PARTİSİUĞUR GÜZEL% 0,338
BBPMEHMET VELİ BATMAZ% 0,297
BTPABDURRAHMAN KAZIK% 0,082
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 72,81


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPSONGÜL ERDEN% 72,947.302
AK PARTİİSMAİL GENÇ% 16,951.697
MHPMEHMET ALİ DAĞ% 6,51652
CHPFİKRET AĞIRMAN% 2,15215
DİĞER% 0,5959
SAADET PARTİSİYASİN BAKIR% 0,5151
BBPHALİL ÇAVCI% 0,3535
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 78,75
Katılım Oranı : % 84,76


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADALET FİDAN% 69,123.047
AK PARTİİBRAHİM TAYŞUN% 19,66.538
MHPDOĞAN ÖKTEN% 5,711.903
DİĞER% 4,51.500
SAADET PARTİSİENES YILMAZ% 0,67223
BBPMEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU% 0,2789
BTPMUSTAFA ŞENER% 0,1652
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 41,67
Katılım Oranı : % 82,93


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAİT ÜREK% 57,331.275
HDPSELEHATTİN ÜRÜN% 35,61792
CHPSALİH TANIK% 6,52145
DİĞER% 0,49
SAADET PARTİSİMÜCAHİT SARIMSAKCI% 0,133

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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