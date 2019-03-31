Son Dakika Haberleri: Şırnak Son

Şırnak Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 103Açılan Sandık Oranı : % 86,55Kullanılan Oy : 28.288Geçerli Oy : 27.447Katılım Oranı : % 84,58PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 62,2117.076HDPHİŞAR OSAL% 34,529.

Şırnak Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 119
Toplam Seçmen : 38.476
Açılan Sandık : 103
Açılan Sandık Oranı : % 86,55
Kullanılan Oy : 28.288
Geçerli Oy : 27.447
Katılım Oranı : % 84,58


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 62,2117.076
HDPHİŞAR OSAL% 34,529.474
CHPOSMAN CAN% 1,75479
SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,72197
DİĞER% 0,4110
DSPALTAY KIRIMLI% 0,1542
TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1541
BTPEMEL VURMAZ% 0,128
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHABİP AŞAN% 48,642.307
HDPCAHİT ÖZKAN% 32,361.535
DİĞER% 16,19768
CHPZAHİT AYKUT% 2,32110
SAADET PARTİSİABDULLAH ENES AKMAN% 0,4823
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 47,72
Katılım Oranı : % 71,43


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET ZIRIĞ% 70,9915.457
AK PARTİEŞRAF MÜJDE% 21,444.669
CHPRIDVAN ÇİÇEK% 4,24924
NECAT ÖZKALAYNECAT ÖZKALAY% 1,17254
DİĞER% 1,08236
BBPHACİ GÜNEŞ% 0,66143
SAADET PARTİSİFEYYAZ BOZKURT% 0,2555
BTPZUHAL ÖZKAR% 0,1634
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,12


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHATTİN AKTUĞ% 67,111.632
HDPMEHMET EMİN KILIÇ% 30,67746
MHPYASEMİN NAS% 1,5237
SAADET PARTİSİUĞUR GÜZEL% 0,338
BBPMEHMET VELİ BATMAZ% 0,297
BTPABDURRAHMAN KAZIK% 0,082
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 72,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPSONGÜL ERDEN% 73,377.302
AK PARTİİSMAİL GENÇ% 17,051.697
MHPMEHMET ALİ DAĞ% 6,55652
CHPFİKRET AĞIRMAN% 2,16215
SAADET PARTİSİYASİN BAKIR% 0,5151
BBPHALİL ÇAVCI% 0,3535
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 82,5
Katılım Oranı : % 84,5


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADALET FİDAN% 69,4124.170
AK PARTİİBRAHİM TAYŞUN% 19,656.842
MHPDOĞAN ÖKTEN% 5,822.026
DİĞER% 4,061.413
SAADET PARTİSİENES YILMAZ% 0,65228
BBPMEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU% 0,2794
BTPMUSTAFA ŞENER% 0,1450
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 41,67
Katılım Oranı : % 82,93


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAİT ÜREK% 57,331.275
HDPSELEHATTİN ÜRÜN% 35,61792
CHPSALİH TANIK% 6,52145
DİĞER% 0,49
SAADET PARTİSİMÜCAHİT SARIMSAKCI% 0,133

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:06 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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