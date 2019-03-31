Son Dakika Haberleri: Şırnak Son

Şırnak Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 108Açılan Sandık Oranı : % 90,76Kullanılan Oy : 29.900Geçerli Oy : 29.034Katılım Oranı : % 85,09PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 62,0718.021HDPHİŞAR OSAL% 34,6610.

Şırnak Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 119
Toplam Seçmen : 38.476
Açılan Sandık : 108
Açılan Sandık Oranı : % 90,76
Kullanılan Oy : 29.900
Geçerli Oy : 29.034
Katılım Oranı : % 85,09


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 62,0718.021
HDPHİŞAR OSAL% 34,6610.063
CHPOSMAN CAN% 1,75509
SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,72209
DİĞER% 0,38109
DSPALTAY KIRIMLI% 0,1750
TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1440
BTPEMEL VURMAZ% 0,1133
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHABİP AŞAN% 48,642.307
HDPCAHİT ÖZKAN% 32,361.535
DİĞER% 16,19768
CHPZAHİT AYKUT% 2,32110
SAADET PARTİSİABDULLAH ENES AKMAN% 0,4823
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 52,79
Katılım Oranı : % 72,99


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET ZIRIĞ% 72,8217.928
AK PARTİEŞRAF MÜJDE% 20,084.943
CHPRIDVAN ÇİÇEK% 3,97977
NECAT ÖZKALAYNECAT ÖZKALAY% 1,12276
DİĞER% 0,94231
BBPHACİ GÜNEŞ% 0,68167
SAADET PARTİSİFEYYAZ BOZKURT% 0,2561
BTPZUHAL ÖZKAR% 0,1537
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,39


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHATTİN AKTUĞ% 67,111.632
HDPMEHMET EMİN KILIÇ% 30,67746
MHPYASEMİN NAS% 1,5237
SAADET PARTİSİUĞUR GÜZEL% 0,338
BBPMEHMET VELİ BATMAZ% 0,297
BTPABDURRAHMAN KAZIK% 0,082
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 96
Katılım Oranı : % 72,58


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPSONGÜL ERDEN% 73,277.805
AK PARTİİSMAİL GENÇ% 17,261.839
MHPMEHMET ALİ DAĞ% 6,43685
CHPFİKRET AĞIRMAN% 2,1224
SAADET PARTİSİYASİN BAKIR% 0,5660
BBPHALİL ÇAVCI% 0,3739
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 84,38
Katılım Oranı : % 84,34


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADALET FİDAN% 69,7624.768
AK PARTİİBRAHİM TAYŞUN% 19,646.972
MHPDOĞAN ÖKTEN% 5,822.066
DİĞER% 3,71.314
SAADET PARTİSİENES YILMAZ% 0,66233
BBPMEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU% 0,2899
BTPMUSTAFA ŞENER% 0,1552
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 83,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAİT ÜREK% 60,351.662
HDPSELEHATTİN ÜRÜN% 32,1884
CHPSALİH TANIK% 6,94191
DİĞER% 0,339
SAADET PARTİSİMÜCAHİT SARIMSAKCI% 0,298

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:28:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]