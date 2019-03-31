Son Dakika Haberleri: Şırnak Son

Şırnak Son

39 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 110Açılan Sandık Oranı : % 92,44Kullanılan Oy : 30.468Geçerli Oy : 29.587Katılım Oranı : % 85,18PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 61,6518.240HDPHİŞAR OSAL% 35,0910.

Şırnak Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 119
Toplam Seçmen : 38.476
Açılan Sandık : 110
Açılan Sandık Oranı : % 92,44
Kullanılan Oy : 30.468
Geçerli Oy : 29.587
Katılım Oranı : % 85,18


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 61,6518.240
HDPHİŞAR OSAL% 35,0910.383
CHPOSMAN CAN% 1,74516
SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,71209
DİĞER% 0,38112
DSPALTAY KIRIMLI% 0,1852
TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1442
BTPEMEL VURMAZ% 0,1133
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 99,22


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHABİP AŞAN% 49,22.307
HDPCAHİT ÖZKAN% 32,741.535
DİĞER% 15,23714
CHPZAHİT AYKUT% 2,35110
SAADET PARTİSİABDULLAH ENES AKMAN% 0,4923
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 57,36
Katılım Oranı : % 73,72


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET ZIRIĞ% 73,1319.780
AK PARTİEŞRAF MÜJDE% 19,915.386
CHPRIDVAN ÇİÇEK% 3,911.058
NECAT ÖZKALAYNECAT ÖZKALAY% 1,07289
DİĞER% 0,9243
BBPHACİ GÜNEŞ% 0,69187
SAADET PARTİSİFEYYAZ BOZKURT% 0,2568
BTPZUHAL ÖZKAR% 0,1437
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,39


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHATTİN AKTUĞ% 67,111.632
HDPMEHMET EMİN KILIÇ% 30,67746
MHPYASEMİN NAS% 1,5237
SAADET PARTİSİUĞUR GÜZEL% 0,338
BBPMEHMET VELİ BATMAZ% 0,297
BTPABDURRAHMAN KAZIK% 0,082
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 98
Katılım Oranı : % 72,62


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPSONGÜL ERDEN% 73,257.975
AK PARTİİSMAİL GENÇ% 17,291.883
MHPMEHMET ALİ DAĞ% 6,4697
CHPFİKRET AĞIRMAN% 2,11230
SAADET PARTİSİYASİN BAKIR% 0,5863
BBPHALİL ÇAVCI% 0,3740
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 86,88
Katılım Oranı : % 84,31


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADALET FİDAN% 69,6125.461
AK PARTİİBRAHİM TAYŞUN% 19,747.220
MHPDOĞAN ÖKTEN% 5,952.175
DİĞER% 3,621.324
SAADET PARTİSİENES YILMAZ% 0,66242
BBPMEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU% 0,29105
BTPMUSTAFA ŞENER% 0,1452
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 83,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAİT ÜREK% 60,351.662
HDPSELEHATTİN ÜRÜN% 32,1884
CHPSALİH TANIK% 6,94191
DİĞER% 0,339
SAADET PARTİSİMÜCAHİT SARIMSAKCI% 0,298

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA

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