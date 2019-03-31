Son Dakika Haberleri: Şırnak Son

Şırnak Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 112Açılan Sandık Oranı : % 94,12Kullanılan Oy : 31.141Geçerli Oy : 30.179Katılım Oranı : % 85,43PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 61,7418.632HDPHİŞAR OSAL% 35,1710.

Şırnak Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 119
Toplam Seçmen : 38.476
Açılan Sandık : 112
Açılan Sandık Oranı : % 94,12
Kullanılan Oy : 31.141
Geçerli Oy : 30.179
Katılım Oranı : % 85,43


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 61,7418.632
HDPHİŞAR OSAL% 35,1710.615
CHPOSMAN CAN% 1,8544
SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,76228
DSPALTAY KIRIMLI% 0,1855
TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1545
BTPEMEL VURMAZ% 0,1237
DİĞER% 0,0823
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 99,22


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHABİP AŞAN% 49,22.307
HDPCAHİT ÖZKAN% 32,741.535
DİĞER% 15,23714
CHPZAHİT AYKUT% 2,35110
SAADET PARTİSİABDULLAH ENES AKMAN% 0,4923
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 61,42
Katılım Oranı : % 74,25


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET ZIRIĞ% 73,5921.415
AK PARTİEŞRAF MÜJDE% 19,685.726
CHPRIDVAN ÇİÇEK% 3,771.096
NECAT ÖZKALAYNECAT ÖZKALAY% 1,05306
DİĞER% 0,86251
BBPHACİ GÜNEŞ% 0,68198
SAADET PARTİSİFEYYAZ BOZKURT% 0,2368
BTPZUHAL ÖZKAR% 0,1440
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,39


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHATTİN AKTUĞ% 67,111.632
HDPMEHMET EMİN KILIÇ% 30,67746
MHPYASEMİN NAS% 1,5237
SAADET PARTİSİUĞUR GÜZEL% 0,338
BBPMEHMET VELİ BATMAZ% 0,297
BTPABDURRAHMAN KAZIK% 0,082
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 98
Katılım Oranı : % 72,62


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPSONGÜL ERDEN% 73,257.975
AK PARTİİSMAİL GENÇ% 17,291.883
MHPMEHMET ALİ DAĞ% 6,4697
CHPFİKRET AĞIRMAN% 2,11230
SAADET PARTİSİYASİN BAKIR% 0,5863
BBPHALİL ÇAVCI% 0,3740
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 84,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADALET FİDAN% 69,5626.342
AK PARTİİBRAHİM TAYŞUN% 19,647.438
MHPDOĞAN ÖKTEN% 6,42.423
DİĞER% 3,161.196
SAADET PARTİSİENES YILMAZ% 0,66249
BBPMEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU% 0,43162
BTPMUSTAFA ŞENER% 0,1659
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 58,33
Katılım Oranı : % 83,27


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAİT ÜREK% 59,471.916
HDPSELEHATTİN ÜRÜN% 33,461.078
CHPSALİH TANIK% 6,8219
SAADET PARTİSİMÜCAHİT SARIMSAKCI% 0,289

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:50:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]