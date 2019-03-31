Son Dakika Haberleri: Şırnak Son

Şırnak Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 117Açılan Sandık Oranı : % 98,32Kullanılan Oy : 32.568Geçerli Oy : 31.512Katılım Oranı : % 85,55PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 61,9519.521HDPHİŞAR OSAL% 35,0211.

Şırnak Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 119
Toplam Seçmen : 38.476
Açılan Sandık : 117
Açılan Sandık Oranı : % 98,32
Kullanılan Oy : 32.568
Geçerli Oy : 31.512
Katılım Oranı : % 85,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 61,9519.521
HDPHİŞAR OSAL% 35,0211.034
CHPOSMAN CAN% 1,78560
SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,76238
DSPALTAY KIRIMLI% 0,1959
TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1649
BTPEMEL VURMAZ% 0,1239
DİĞER% 0,0412
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 99,22


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHABİP AŞAN% 49,22.307
HDPCAHİT ÖZKAN% 32,741.535
DİĞER% 15,23714
CHPZAHİT AYKUT% 2,35110
SAADET PARTİSİABDULLAH ENES AKMAN% 0,4923
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 67,51
Katılım Oranı : % 74,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPMEHMET ZIRIĞ% 74,5523.997
AK PARTİEŞRAF MÜJDE% 19,076.137
CHPRIDVAN ÇİÇEK% 3,561.147
NECAT ÖZKALAYNECAT ÖZKALAY% 1,03330
DİĞER% 0,77247
BBPHACİ GÜNEŞ% 0,64207
SAADET PARTİSİFEYYAZ BOZKURT% 0,2375
BTPZUHAL ÖZKAR% 0,1547
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,59


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHATTİN AKTUĞ% 66,941.632
HDPMEHMET EMİN KILIÇ% 30,6746
MHPYASEMİN NAS% 1,6841
SAADET PARTİSİUĞUR GÜZEL% 0,379
BBPMEHMET VELİ BATMAZ% 0,338
BTPABDURRAHMAN KAZIK% 0,082
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 98
Katılım Oranı : % 73,26


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPSONGÜL ERDEN% 73,498.075
AK PARTİİSMAİL GENÇ% 17,141.883
MHPMEHMET ALİ DAĞ% 6,34697
CHPFİKRET AĞIRMAN% 2,09230
SAADET PARTİSİYASİN BAKIR% 0,5763
BBPHALİL ÇAVCI% 0,3640
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 84,07


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPADALET FİDAN% 69,7327.468
AK PARTİİBRAHİM TAYŞUN% 19,617.726
MHPDOĞAN ÖKTEN% 6,382.515
DİĞER% 3,031.195
SAADET PARTİSİENES YILMAZ% 0,66261
BBPMEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU% 0,42166
BTPMUSTAFA ŞENER% 0,1560
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 83,46


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAİT ÜREK% 59,762.072
HDPSELEHATTİN ÜRÜN% 33,541.163
CHPSALİH TANIK% 6,4222
SAADET PARTİSİMÜCAHİT SARIMSAKCI% 0,2910

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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