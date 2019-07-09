ŞIRNAK Suriye'den Türkiye'ye atılan 15 kilo patlayıcı, sınır tellerine takıldı
1 saat önce
Suriye'den Türkiye'ye atılan 15 kilo patlayıcı, sınır tellerine takıldıSuriye'den Şrnak'ın Cizre ilçesine atılmak istenen, üzerinde kumandalı ateşleme sistemi bulunan 15 kilo patlayıcı, sınır hattındaki modüler beton duvardaki dikenli tellere takıldı.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:16 Kaynak: DHA
'den Türkiye
'ye atılan 15 kilo patlayıcı, sınır tellerine takıldı
Suriye'den Şrnak'ın Cizre
ilçesine atılmak istenen, üzerinde kumandalı ateşleme sistemi bulunan 15 kilo patlayıcı, sınır hattındaki modüler beton duvardaki dikenli tellere takıldı. Teröristlerin patlayıcıyla, Türkiye'deki üst düzey görevliler ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem yapacağı belirtildi. Patlayıcı, sınır hattında kontrollü şekilde imha edildi.
Suriye'de bulunan teröristler, dün gece Cizre'nin sınır hattında bulunan Kebeli köyüne üzerinde kumandalı ateşleme sistemi bulunan 15 kilo patlayıcıyı atmak istedi. Patlayıcı, sınırda kurulan modüler beton duvarın üzerindeki dikenli tellere takıldı. Güvenlik güçlerinin kameralardan tespit edip olay yerine hareket etmesiyle teröristler sınırdan uzaklaştı. Yapılan incelemede 7 fünye, 12 uzaktan kumanda ve ateşleyici olduğu değerlendirilen kumanda ile birlikte ele geçirilen 15 kilo patlayıcının, Suriye'deki teröristlerce yurda sokulup, Türkiye'deki üst düzey görevliler ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem yapılacağı belirtildi. Patlayıcı, sınır hattında kontrollü şekilde imha edildi.
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