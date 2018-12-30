Son Dakika Haberleri: Şırnak Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Şırnak Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Irnak Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyatŞırnak'ın Cizre ilçesinden 20 tank taşıyıcı, Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı.

Irnak Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şırnak'ın Cizre ilçesinden 20 tank taşıyıcı, Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı.

Cizre'deki 80'inci Tank Taburu'ndan 20 tank taşıyıcı, Cizre ve İdil ilçeleri arasında bulunan Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında taşınan askeri konvoydaki araçların, Suriye sınırında bulunan askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:12 Kaynak: DHA

Şırnak, Cizre, Suriye, Güncel
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