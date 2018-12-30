Şırnak Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırına askeri sevkiyatŞırnak'ın Cizre ilçesinden 20 tank taşıyıcı, Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı.
Suriye
sınırına askeri sevkiyat Şırnak
'ın Cizre
ilçesinden 20 tank taşıyıcı, Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı.
Cizre'deki 80'inci Tank Taburu'ndan 20 tank taşıyıcı, Cizre ve İdil
ilçeleri arasında bulunan Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında taşınan askeri konvoydaki araçların, Suriye sınırında bulunan askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:12 Kaynak: DHA
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