Şırnak'ta 1 kişi PKK'ya katılmak üzereyken yakalandı
Şırnak'ta 1 kişi terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılım yapmak üzereyken yakalandı.
Şırnak'ta 1 kişi terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılım yapmak üzereyken yakalandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde; 05.07.2020 günü İstanbul ilinden İlimiz Cizre ilçesine gelerek terör örgütünün kırsal kadrosuna katılım yapacağı şeklinde hakkında bilgisi bulunan ve 06.07.2020 günü Cizre İlçemizde Polis Kontrol Noktasında yakalanarak gözaltına alınan U.K. isimli şüphelinin örgütün kırsal kadrosuna katılmak amacıyla irtibata geçtiği tespit edilen S.A. isimli şüpheli, 06.07.2020 günü saat 22.00 sıralarında İdil İlçemiz Ulak Köyünde yakalanarak gözaltına alınmış, ikametinde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirilerek incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:39 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta 1 kişi PKK'ya katılmak üzereyken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 15:47 Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:41 TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 22:28 50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi