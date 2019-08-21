Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 1 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Şırnak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:29 Kaynak: DHA
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