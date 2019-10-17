Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

6 dakika önce

Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

Jandarma, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:18 Kaynak: AA
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