Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

49 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA, -


Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:54 Kaynak: DHA
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