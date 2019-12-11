Şırnak'ta 1 yılda, 158 hükümlü 82 bin 292 saat kamu için çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta 1 yılda, 158 hükümlü 82 bin 292 saat kamu için çalıştı - Son Dakika

Şırnak'ta 1 yılda, 158 hükümlü 82 bin 292 saat kamu için çalıştı

6 saat önce

Şırnak Valiliği ile Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yükümlülerin kamuda ücretsiz çalışmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Şırnak'ta 1 yılda, 158 hükümlü 82 bin 292 saat kamu için çalıştı, System.String[]

Şırnak Valiliği ile Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yükümlülerin kamuda ücretsiz çalışmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.


Şırnak Valiliği ile Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak kamu yararına çalıştırmaları için protokol imzalandı. Şırnak Valiliği makamında gerçekleşen protokol imza törenine Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan katıldı.


Burada konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2020 yılında yürürlüğe girecek olan protokolü imzaladıklarını söyledi. Vali Pehlivan, "Burada denetimli serbestlik kapsamındaki vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarda çalışması, sosyal sorumluluk projelerinde yer alması, hem onların oradaki vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmesine vesile oluyor hem de kamu hizmetlerine bir katkı sağlıyor. Bu faaliyetler kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışmalardan ağaç dikimine, zaman zaman bakım onarım işlerine kadar uzanıyor. Bunlar güzel, faydalı çalışmalar. Şırnak'ımıza da inşallah işbirliği içerisinde hem Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz hem de protokol kapsamındaki vatandaşlarımızın istihdam edileceği, faaliyet göstereceği kurumlarımızdaki yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın da katkıları ile geçen yıllarda olduğu gibi yine faydalı güzel neticeler alınacağına inanıyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile de Başsavcımıza, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze ve bu faaliyet içerisinde bulunan bütün kişi ve kuruluşlara da teşekkür ediyorum" dedi.


Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ise Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şırnak Valiliği arasında 2020 yılında uygulanacak olan iş birliği protokolü imzaladıklarını söyledi. Başsavcı Yılmaz, "Kamuya yararlı bir işte çalıştırılma cezası, hükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanmasını, başkalarının haklarına saygı göstermesini, zamanı planlamasını, bir meslek edinerek kendi işini kurmasını veya bir iş edinmesini iyileştirilmesini ve topluma kazandırılmasını amaçlayan, yükümlünün topluma verdiği zararı kamu hizmetinde ücretsiz çalışarak geri ödemesini ve bu şekilde kamu düzeninin sağlanmasını esas alan bir seçenek yaptırımıdır. 2019 yılı içerisinde denetimli serbestlik altında bulunan 158 yükümlü valilik bünyesinde bulunan okul, cami, sağlık ocağı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırıldı. Temizlik, bakım, onarım, çevre düzenlemesi gibi işlerde kamu yararına toplam da 158 kişi 82 bin 292 saat ücretsiz çalıştı. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullarda yükümlülükler tarafından çevre düzenlemesine yönelik 850 adet fidan dikimi gerçekleştirildi" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Şırnak Valiliği arasında yükümlülerin kamuda ücretsiz çalışmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. - ŞIRNAK

Başsavcı, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
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