Şırnak'ta 10 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Şırnak'ta 10 kilogram eroin ele geçirildi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerince yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 10 kilo 484 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerince yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 10 kilo 484 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Cizre İlçe Jandarma Komutanlığınca yol kontrol noktasında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir yolcu otobüsünde seyahat eden yolcuya ait çanta içerisinde saklanmış vaziyette 10 kilo 484 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Şırnak Cezaevi'ne gönderildi. - ŞIRNAK
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