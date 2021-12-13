ŞIRNAK'TA 1000 SU KAPLUMBAĞASI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ŞIRNAK'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 1000 su kaplumbağası, 5 bin 794 paket kaçak sigara ve 335 gram esrar, ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Aralık tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1000 su kaplumbağası, 5 bin 794 paket kaçak sigara, 335 gram esrar, 34 gram eroin ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Ele geçirilen su kaplumbağaları ise koruma altına alınıp, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.