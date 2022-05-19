ŞIRNAK'TA 103 METRELİK TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI - Son Dakika
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ŞIRNAK'TA 103 METRELİK TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

19.05.2022 23:06

ŞIRNAK'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla fener alayı düzenlendi.

ŞIRNAK'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla fener alayı düzenlendi.

Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşte 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yaklaşık 2 bin kişi Ömer Kabak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Düzenlenen yürüyüşe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonrası Şırnak Üniversitesi Stadyumu'nda havai fişek gösterisi düzenlendi. Program Ziynet Sali konserinin ardından sona erdi.

ŞIRNAK'TA 103 METRELİK TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI
ŞIRNAK'TA 103 METRELİK TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI
ŞIRNAK'TA 103 METRELİK TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI
ŞIRNAK'TA 103 METRELİK TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI
ŞIRNAK'TA 103 METRELİK TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI
ŞIRNAK'TA 103 METRELİK TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA 103 METRELİK TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI - Son Dakika
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