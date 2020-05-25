Şırnak'ta 11 adet antitank mayını imha edildi - Son Dakika

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Tarama Timlerimiz (ÖMAT) Şırnak/İdil'de tespit ettikleri 11 adet antitank mayınını başarılı şekilde imha etti" denildi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Şirnak'ın İdil ilçesinde tespit edilen 11 adet antitank mayınının Özel Mayın Arama - Tarama Timleri (ÖMAT) tarafından başarılı bir şekilde imha edildiğini bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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