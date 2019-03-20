Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 11 El Yapımı Patlayıcı Düzeneği Ele Geçirildi

Şırnak'ta 11 El Yapımı Patlayıcı Düzeneği Ele Geçirildi

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak'ta 11 El Yapımı Patlayıcı Düzeneği Ele Geçirildi, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığına bağlı birliklerlerce terör örgütü PKK'ya yönelik, "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, tespit edilen sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda, 11 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 kalaşnikof şarjörü, 155 milimetre top mühimmatı, 6 piknik tüpü, 3 büyük tüp, 2 kilogram amonyum nitrat, 482 pil, 24 pil bloğu, el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği anteni, 8 elektrikli fünye, 15 kilogram düzenek için kullanılacak çivi, 13 hücum yeleği, 5 uyku tulumu, 2 ceset torbası, çok miktarda ilaç ve yaşam malzemesi bulundu.

Söz konusu sığınak ve barınaklar kullanılmaz hale getirildi, bulunan malzemeler imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Silopi, Şırnak, Güncel
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