Şırnak'ta 13 yaşındaki Ferhat, bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Şırnak'ta 13 yaşındaki Ferhat, bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi Ferhat Şengil (13), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Şırnak'ta 13 yaşındaki Ferhat, bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi Ferhat Şengil (13), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Şengil'in kan davasına kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Evden okula gitmek için çıkan, Ferhat Şengil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Çevredekiler tarafından yaralı halde bulunan Şengil, ihbarla gelen ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için Şırnak'a gönderildi. Polis, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Aralarında husumet bulunan Şengil ve İsaoğlu ailelerinin 22 Mart'ta kavga ettiği, Ferhat'ın kan davasına kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


Silopi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:34 Kaynak: DHA
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