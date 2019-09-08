Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 13 yaşındaki küçük futbolcu derede boğuldu
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Şırnak'ta 13 yaşındaki küçük futbolcu derede boğuldu

19 dakika önce

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen turnuvadan birincilikle dönen Şırnak takımının oyuncularından 13 yaşındaki Hamza Avil, girdiği derede boğuldu.

Şırnak'ta 13 yaşındaki küçük futbolcu derede boğuldu, System.String[]

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen turnuvadan birincilikle dönen Şırnak takımının oyuncularından 13 yaşındaki Hamza Avil, girdiği derede boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle Silopi ilçesinin Babındak köyüne pikniğe giden Hamza Avil, serinlemek için girdiği derede akıntıya kapıldı.

Yakınları tarafından dereden çıkartılan Avil, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuklarını kaybeden Avil'in ailesi, hastane morgu önünde gözyaşı döktü.

Hamza Avil'in, İspanya'nın Barselona kentinde geçen yıl 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katılımıyla düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ederek birincilikle dönen Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımının oyuncularından olduğu öğrenildi.

Barselona, İspanya, Silopi, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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