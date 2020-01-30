Şırnak'ta 15 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Şırnak'ta düzenlenecek olan operasyonlar öncesi 15 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.



Şırnak Valiliği, 31 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında Şırnak ve ilçelerinde 15 bölgenin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, Şırnak Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı bölgesi, Kureşin bölgesi, Karaçalı Tepe bölgesi, Kel Mehmet D. bölgesi, Serin Vadisi bölgesi, 2088 Rk Tepe bölgesi, Küçük Su Yaylası bölgesi, Gabar Dağı bölgesi, Faraşin Yaylası bölgesi, Altın Dağ bölgesi, İncebel Dağ bölgesi, Oymakaya bölgesi, Tanin Tanin bölgesinde bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 31 Ocak-14 Şubat 2020 tarihlerinde olmak üzere geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri 15 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - ŞIRNAK