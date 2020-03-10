Şırnak'ta 15 bölge, yıl sonuna kadar güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta 15 bölge, yıl sonuna kadar güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Şırnak'ta 15 bölge, yıl sonuna kadar güvenlik bölgesi ilan edildi

6 saat önce

ŞIRNAK Valiliği'nden, kent genelindeki 15 bölgenin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Şırnak'ta 15 bölge, yıl sonuna kadar güvenlik bölgesi ilan edildi, System.String[]

ŞIRNAK Valiliği'nden, kent genelindeki 15 bölgenin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Kent merkezi ve ilçelerinde 15 bölge, 31 Aralık 2020'ye kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Cumhurbaşkanlığı'nın 24 Şubat 2020 tarihli ve 2159 karar sayılı kararınca, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin bölgesi, Karaçalı bölgesi, Kel Mehmet Dağı, Serin bölgesi, 2088 Rakım Tepe, Küçük Su bölgesi, Gabar Dağı, Faraşin Yaylası bölgesi, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya bölgesi, Tanin bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 Şubat-31 Aralık (dahil) 2020 tarihleri arasında 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır."


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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:27 Kaynak: DHA
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