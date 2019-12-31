Şırnak'ta, 15 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta, 15 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması - Son Dakika

Şırnak'ta, 15 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması

6 saat önce

ŞIRNAK Valiliği'nce kent genelindeki 15 bölgenin, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Şırnak'ta, 15 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması, System.String[]

ŞIRNAK Valiliği'nce kent genelindeki 15 bölgenin, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Şırnak merkez ve ilçeleri sınırlarında bulunan 15 bölge, 1 Ocak 2020'den itibaren 15 gün süreyle 'geçici özel güven bölgesi' ilan edildi. Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin Bölgesi, Karaçalı Tepe, Kel Mehmet Dağı, Serin Vadisi,  2088 Rakım Tepe, Küçük Su, Gabar Dağı, Faraşin Yaylası, Altın Dağı, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 1 Ocak 2020-15 Ocak 2020 tarihlerinde olmak üzere 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir."


Şırnak Valiliği, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Görevimizin başındayız" mesajı Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Berk Suyabatmaz'dan ilk aşk pozu geldi Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu

Son Dakika Haberleri
17:56 Mardin'de okuldaki bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
17:56 Taksim'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
17:54 Sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
17:54 Burdur'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
17:51 Tosya'da ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:17 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:01:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta, 15 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]