Şırnak'ta 15 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Valilikte düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni"nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının evlatlarını, rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Harekatta 170 Şırnak gazisinin olduğunu dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 45 yıl geçti. O süreçten sonra bu yıl devletimiz Barış Pınarı Harekatı gerçekleştirdi. Amaç aynıydı, barışı ve huzuru tesis etmekti. Coğrafyamızda barışı tesis etmek anlamında biz bu mücadeleyi yılmadan kararlılıkla sürdüreceğiz, sürdürmeye devam edeceğiz. Gelecek nesillere daha huzurlu, daha müreffeh bir yaşam sağlamak için bu mücadele sürecek."

Programa, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.