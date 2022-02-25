Şırnak'ta 1500 öğrenciye ağız ve diş taraması yapıldı - Son Dakika

Şırnak İl Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile "Sağlıklı Nesil Başarılı Gelecek" projesi kapsamında 2 ay içerisinde mobil ekipler, 1500 öğrenciyi ağız ve diş taramasından geçirdi.

Maden Afet Konutları Fatih İlk ve Ortaokulunda ağız ve diş taramasına uygulamasına katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, uygulama ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ve İl Sağlık Müdür Vekili Naci Uğur'dan bilgi aldı.

Vali Pehlivan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin amacının il genelinde okuldaki öğrencilerin sağlık taramasından geçmek olduğunu söyledi.

"Hedefimiz bu taramalarla dönem sonuna kadar 100 bin öğrenciye ulaşmak. Yeni başlayan bir proje. Bugüne kadar 1500 öğrencimize, bin velimize ulaştık." diyen Pehlivan, ayrıca akşam saatlerinde online olarak çocuklara yönelik sağlıklı beslenme, sağlık kuralları ile ilgili eğitici, öğretici sunumlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Yapılan tarama ile öğrencilerin sağlık sorunlarının erken tespiti ve tedavisini hedeflediklerini aktaran Pehlivan, bunların da kulak, diş, göz sağlığı ve obeziteden oluştuğunu bildirdi.

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilinç oluşmasını sağlamak istediklerini bildiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız için bu hizmeti veriyoruz. İl genelinde 700 üzerinde okulumuz ve 160 bine yakın öğrencimiz var. Sağlık herkes için en temel, en hayati konulardan biri. Eğitim alanında bu çalışmanın yapılması, inanıyoruz ki çocuklarımızın başarılarına da olumlu katkı sağlayacaktır. Onlar ne kadar sağlıklı olursa derslerinde de o kadar başarılı olacaktır."

Vali Pehlivan daha sonra sohbet ettiği öğrencilere ağız ve diş bakım seti dağıttı.