Şırnak'ta 159 bin öğrenci karne aldı - Son Dakika
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Şırnak'ta 159 bin öğrenci karne aldı

17.06.2022 15:48

Şırnak'ta 159 bin öğrenci karne aldı Şırnak'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 159 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Şırnak'ta 159 bin öğrenci karne aldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 159 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Şırnak Şehri Nuh İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Osman Bilgin, çocuklara karnelerini dağıtarak tatil konusunda tavsiyelerde bulundu. Vali Bilgin, "Çok şükür korona virüs dahilinde okullarımız, çok kıymetli öğrencilerimiz, velilerimiz çok güzel mücadele verdiler. Bu eğitim öğretim döneminde zorunlu tatil yapmadan eğitim öğretim dönemini tamamladık. Burada öğrencilerimiz, velilerimi, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz çok büyük emeği var. Bu vesile ile hepinizi ayrı ayrı kutluyorum, tebrik ediyorum. Sizler bizlerin yarınlarısınız, geleceğisiniz. Bu manada özellikle Şırnak'ımız içinde ayrı bir öneminiz var. Ülkemizin en genç nüfusa sahip iki ilinden birisiniz. Birçok alanda ülke birinciliklerimiz var. Bu anlamda öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Tatiliniz çok güzel bir şekilde geçiriniz. Bu sürede güzelce eğlenin. Boş zamanlarınızda kitap okuyun. Anne ve babalarınızı da üzmeyin, onlara da yardımcı olun. Mutlu ve güzel bir tatil geçirin. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim dönemine hazırlıklı bir şekilde, hepinizi sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde eğitim öğretim yılına başlamanızı yüce Allahtan diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.

Karne törenine Vali Osman Bilgin yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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Kaynak: İHA

Osman Bilgin, Şırnak, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 159 bin öğrenci karne aldı - Son Dakika

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