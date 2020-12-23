Şırnak'ta 16 köy yolu, kardan kapandı - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, dün akşamdan beri etkili olan kar yağışıyla 16 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Kar yağışının dün akşamdan beri etkisini sürdürdüğü Şırnak'ta, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 16 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. İlçe merkezlerinde kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı belirtildi.