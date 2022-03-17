ŞIRNAK'TA 16 ŞEHİDİN İSMİNİ TAŞIYAN KÜTÜPHANE AÇILDI - Son Dakika
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ŞIRNAK'TA 16 ŞEHİDİN İSMİNİ TAŞIYAN KÜTÜPHANE AÇILDI

17.03.2022 18:27

ŞIRNAK'ta çeşitli tarihlerde şehit olan 16 asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil adına kütüphane açıldı.

ŞIRNAK'ta çeşitli tarihlerde şehit olan 16 asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil adına kütüphane açıldı.

Şırnak'ta Yeşeren Gençlik Derneği ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aralarında asker, polis, sivil ve güvenlik korucusunun olduğu 16 şehidin isminin verildiği 'Şehitler Kütüphanesi' açıldı. Kütüphanenin açılış törenin Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanvekili İhsan Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Emniyet Müdür Vekili İbrahim Çıldır, Yeşeren Gençlik Derneği ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Elbette ki şehitlerimiz her daim zihnimizde, gönlümüzde yer alıyor. Onları sadece belirli günlerde, belli etkinliklerle değil, her daim hatıralarını yaşıyor ve yaşatmaya gayret ediyoruz. Bununla birlikte bugün olduğu gibi gerek kütüphanelere gerek okullara, gerek muhtelif diğer yapılara isimlerinin verilmesi, etkinliklerde, faaliyetlerde isimlerinin yad edilmesi elbette ki başta aileleri olmak üzere şehitlerimize saygı anlamında onların ismini ilelebet yaşatmak anlamında da sembol teşkil ediyor. Bu kütüphanelerle, bugün on sekizinci kütüphanenin açılışını inşallah hep birlikte yapacağız, müşterek bir gayret neticesinde vücuda geliyor. Bir yandan elbette kütüphane gibi gençlerimizin çocuklarımızın gelişimlerine, çocuklarımızın yetişmesine katkıda bulunurken bir yandan da şehitlerimizin adının yaşatılıyor olması ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı dedi.

Yapılan konuşmalarda sonra şehitler için dua edildi. Duaların ardından şehitler Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı. Ardından Vali Pehlivan ve beraberindekiler Kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra şehit ailelerine Türk Bayrağı hediye edildi.

ŞIRNAK'TA 16 ŞEHİDİN İSMİNİ TAŞIYAN KÜTÜPHANE AÇILDI
ŞIRNAK'TA 16 ŞEHİDİN İSMİNİ TAŞIYAN KÜTÜPHANE AÇILDI
ŞIRNAK'TA 16 ŞEHİDİN İSMİNİ TAŞIYAN KÜTÜPHANE AÇILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA 16 ŞEHİDİN İSMİNİ TAŞIYAN KÜTÜPHANE AÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA 16 ŞEHİDİN İSMİNİ TAŞIYAN KÜTÜPHANE AÇILDI - Son Dakika
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