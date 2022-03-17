Şırnak'ta 16 şehit adına "Şehitler Kütüphanesi" açıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta 16 şehit adına "Şehitler Kütüphanesi" açıldı

17.03.2022 16:18
Şırnak'ta 16 şehit adına "Şehitler Kütüphanesi" açıldı

Şırnak'ta çeşitli tarihlerde terör saldırısında şehit düşen 16 polis memuru, asker ve güvenlik korucusu adına oluşturulan "Şehitler Kütüphanesi" açıldı.

Şırnak'ta çeşitli tarihlerde terör saldırısında şehit düşen 16 polis memuru, asker ve güvenlik korucusu adına oluşturulan "Şehitler Kütüphanesi" açıldı.

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği ile Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği'nce, Yeni Mahalle İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphanenin açılışı Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Gören, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Çıldır, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ve şehit aileleri tarafından yapıldı.

Vali Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, kütüphanenin çeşitli tarihlerde kentte terör saldırılarında şehit düşen sivil, asker, polis ve güvenlik korucusu 16 şehit adına yapıldığını, şehitleri yad etmek için bu tür yapılara isimlerinin verilmeye devam edileceğini söyledi.

"Şehitlerimiz her zaman zihnimizde, gönlümüzde yer alıyor. Onları sadece belli etkinliklerde değil, her daim hatıralarını yaşıyor ve yaşatmaya gayret ediyoruz." diyen Pehlivan, 18'inci kütüphanenin açılışını yaptıklarını belirtti.

Kütüphanelerin çocukların gelişimine katkı sağladığını ve şehitlerin adlarını yaşattığını aktaran Pehlivan, bunun gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.

İl genelinde bu tür çalışmalara, adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vereceklerini ifade eden Pehlivan, "Şehit ailelerine şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Dernek Başkanı Hatice Atan da şehitlerin manevi değerlerine sahip çıkacaklarını belirtti.

Programda, şehit Ali Kılınç'ın oğlu Doğan Barış Kılınç babasının hayatını ve adına yazdığı şiiri okudu.

Daha sonra Vali Pehlivan, şehit ailelerine Türk bayrağı hediye etti.

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Şırnak, Asker, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 16 şehit adına 'Şehitler Kütüphanesi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta 16 şehit adına "Şehitler Kütüphanesi" açıldı - Son Dakika
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