Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 18 bin 710 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şırnak'ta 18 bin 710 paket kaçak sigara ele geçirildi

9 saat önce

Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, 76 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 4 kilo 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Şırnak'ta 18 bin 710 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, 76 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 4 kilo 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yürütülen projeli soruşturmada, 3 Eylülde yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli şahsın, 5607 sayılı kanuna muhalefetten yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen projeli çalışmada bugüne kadar toplamda 18 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, 76 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 4 kilo 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirilerek el konulmuştur. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Silopi, Şırnak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şırnak'ta yaşayan bir karı koca, inek satarak 15 ülke 25 şehir gezdi
Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu Eşini seccade üzerinde öldüresiye döven koca, tutuklandı Eşiyle tartışan hamile kadın kendini otomobilden attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 03:08:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 18 bin 710 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]