Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri - Son Dakika

Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

ŞIRNAK - Şırnak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Şırnak Valilik bahçesinde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıta çelenk sunulması ile başlayan tören, Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Daha sonra 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda bulunan şehitler anıtını ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler, burada şehitler için dua edip şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı.

Ardından Şırnak üniversitesi 15 Temmuz Kongre merkezinde düzenlenen programa geçildi. Programda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Vatan toprağının her bir çakıl taşını savunmak için güvenlik güçlerimiz canını vermeye hazırdır, ayaktadır, nöbettedir. Bu mücadelenin yüzyıllardır devam etmesini sağlayan milletimizin inancıdır, imanıdır, kararlığıdır ve bunlardan mütevellit işte Çanakkale tezahür eden bu ruh sayesindedir. Önce Allah'ın izni ve yardımı, milletimizin kenetlenmesi vakti zamanı geldiğinde milletimiz, vatanın birliği ve beraberliği, bayrağımızın gönderde ilelebet kalması için canını vermeye de hazırdır" dedi.

Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okunurken, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi korusu tarafından şarkılar ve marşlar söylenip öğrenciler tarafından tiyatro gösterileri düzenlendi.

Program, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.