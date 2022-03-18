Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anıldı

18.03.2022 19:42

Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anıldı Şırnak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107'nci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107'nci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Şırnak Valilik bahçesinde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkan vekili İhsan Gören, Şırnak Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıta çelenk sunulması ile başlayan tören, Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Daha sonra 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda bulunan şehitler anıtını ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler, burada şehitler için dua edip şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı.

Ardından Şırnak üniversitesi 15 Temmuz Kongre merkezinde düzenlenen programa geçildi. Programda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Çanakkale İminin İmkanı yendiği destanın adıdır. Çanakkale savaşmaya değil, ölmeye gidenlerin destanıdır. Bu gün terörle mücadele konusunda aynı ruhla mücadele ediyor, Mehmetçiğimiz, polisimiz, güvenlik korucumuz, vatandaşlarımız bu ruhla yoluna devam ediyor" dedi.

Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sine vizyon gösterimi yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okunurken, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi korusu tarafından şarkılar ve marşlar söylenip öğrenciler tarafından tiyatro gösterileri düzenlendi.

Program, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anıldı
Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anıldı
Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anıldı

YORUMLAR
500
18 Mart'ın en anlamlı hediyesi Osmangazi'den 18 Mart'ın en anlamlı hediyesi Osmangazi'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:25 Putin halkın karşısına geçerek savaşın nedeni açıkladı: Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması operasyonların hedefidir
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:34 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücrete "Pahalı mı?" diye sordu, kabalık aynı yanıtı verdi
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 19:49:41. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement