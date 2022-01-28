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Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı - Son Dakika

Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı

28.01.2022 12:05
Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı

ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ile Beytüşşebap ilçesine bağlı 19 köy ve 11 mezra yolu, ulaşıma kapandı.

ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ile Beytüşşebap ilçesine bağlı 19 köy ve 11 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak merkez ile Beytüşşebap ilçesinde dün sabahtan bu yana etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde ulaşımı aksattı. Merkeze bağlı 5 köy, 4 mezra, Beytüşşebap ilçesinde 14 köy, 7 mezra olmak üzere toplam 19 köy ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 4 yükleyici, 5 greyder, 7 kar bıçaklı kamyon ile 22 ekip, yolların yeniden açılması için yoğun çalışma yürütüyor.Öte yandan Şırnak merkezde dünden bu yana etkili olan kar yağışı, yerini sise bıraktı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri de olası kazalara karşı sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.


Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı
Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı
Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı
Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı
Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı
Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı
Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı
Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı
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Beytüşşebap, Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapandı - Son Dakika
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