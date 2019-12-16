Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Son Dakika

Irak'ın Sinat-Haftanin bölgesinin karşısında kurulan üs bölgelerinde nöbet tutan Mehmetçik, sınırdan gelebilecek terör saldırıları olaylarına karşı vatan savunması yapıyor. Türkiye-Irak sınırını koruyan üs bölgesindeki Mehmetçikler, 7 gün 24 saat vatan savunması yapıp hareketlilik yaşanan bölgeleri ağır silahlarla ateş altına alıyor.

Mehmetçik, gece görüş, gece termal, seçe, drone, şahingözü, engerek, Sarp Silah Sistemi, gergadan, drone savar, mayın, tel engel, kamara sitemleri, tank, top ile her türlü terör unsurlarına geçit verilmeyen üs bölgelerinde gece gündüz büyük bir mücadele yürütüyor.

ZORLU HAVA ŞARTLARINA KARŞI ÖNLEM

Teröristlerin yanı sıra çetin ve zorlu hava şartlarıyla da mücadele eden Mehmetçikler, Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi sayesinde yıldırım düşmelerine karşı önlem alabiliyor. Şenoba 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kurulan 2 adet otomatik metodoloji gözlem istasyonu sayesinde yıldırımın zamanını, yerini, büyüklüğünü ve tipi tespit ediliyor. Tespit edilen yıldırımları telli ve telsiz vasıtasıyla üs bölgelerindeki Mehmetçiğin tedbirlerini artırmaları için bilgilendiriliyor.

"7/24 ENGEL OLMAKTAYIZ"

5 Hudut Taburu ve 2 Hudut Bölüğü konuşlu Sumak Tepe Üs Bölgesi Bölük Komutanı Teğmen Tayfun Güngör, Sumak Tepe Üs Bölgesi'nin Türkiye-Irak hattının sıfır noktasında olduğunu söyledi.

Güngör, "Hudut hattı boyunca 7/24 görev bilinciyle bölücü terör örgütü mensupları eylemleri olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyetleri engel olmaktayız. Üs bölgesi son teknolojik donatımlarla yerli ve milli bir proje olan modüler geliştirilmiş üs bölgesi kapsamındadır. Üs bölgesi etrafında zırhlı emniyet sistemiyle takip edilen mevziler içerisinde konteynerden oluşan ve her türlü ihtiyacı karşılayabilecek modern teknolojiye altyapıya sahip bir sisteme sahiptir. Üs bölgesi çevre emniyeti keşif gözetleme cihazları ve ihbar ikaz sistemleri ile ateş destek vasıtalarıyla yaşam alanları olmak üzere birleşik bir yapıya sahiptir" dedi.

SON TEKNOLOJİ PARATONERLER

Şişe Tepe Üs Bölgesi Komutanı Piyade Yüzbaşı Berat Sungur ise, bulundukları bölgede sürekli kötü hava şartları ile mücadele ettiklerini kaydetti.

Sungur, "Bu kapsamda bulunduğumuz bölgede üç tane paratoner tesis ettik. Şimşekli ve yıldırımlı havalarda, herhangi bir bölgeye yıldırım düşmesi durumunda bu bölgedeki personele isabet etmeden yıldırımı çekerek, yalıtımını sağlamak maksadıyla üç tane paratonerimiz var. Bunun yanında yağmurlu ve yıldırımlı, gök gürültülü havalarda, betondan oluşan mevzilerimiz var. Mevzilerimiz beton kalıplardan yapılan ve personelimizi maksimum korumayı sağlayan mevzilerdir. Personelimizin burada gözetleme faaliyeti devam etmekte ve hava şartlarından hiçbir şekilde etkilenmemekte. Üs bölgemizin, içerisinde bulunan revirimiz sıhhiye ihtiyacı olan personelimiz bu bölgeye sevkini öncelikle sağlıyoruz. Üs bölgemizde bulunan paramedik astsubayımız tarafından ilk müdahalesi yapılmaktadır. Daha sonra hastanın durumuna göre personel helikopter ile birinci basamak sağlık merkezine sevk edilmektedir" diye konuştu.